На трассе в Красноярском крае автомобилистка на «Хонде» выехала на встречку и погибла

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Березовском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП – 42-летняя водитель «Хонды Одиссей» выехала на встречку для обгона, и столкнулась с фурой и КАМАЗом. Как сообщают в ГИБДД, женщина погибла на месте, а её 66-летний пассажир доставлен в больницу.

Авария произошла утром на 867 километре трассы Р-255 «Сибирь», в 4 километрах от деревни Малая Кускунка. 62-летняя водительница на «Хонде Одиссей» ехала с Канска в сторону красноярска, когда решила совершить обгон. Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом «Скания», а затем попала под КАМАЗ.

Сейчас в месте ДТП заблокирована одна полоса для движения, сотрудники ГИБДД работают на месте ЧП и регулируют поток автомобилей в ручном режиме.