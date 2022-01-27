В Красноярском крае мужчина оплатил поездку в соседнюю деревню самодельной винтовкой

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Назаровском районе Красноярского края мужчина рассчитался за поездку самодельной винтовкой. Как сообщают в МВД, он попросил своего знакомого подвезти его в соседнюю деревню, а вместо денег предложил ему огнестрельное оружие.

Все началось с того, что сотрудники полиции выяснили, что 41-летний житель поселка Красная поляна хранит дома незарегистрированное оружие. Силовики нагрянули к мужчине с обыском, и нашли самодельную винтовку.

На вопрос где он её взял, сельчанин рассказал, что оружие у него появилось в обмен на поездку в соседнюю деревню. Его бывший 24-летний сосед предложил найденной на чердаке винтовкой оплатить помощь мужчины.

В отношении обоих жителей Красноярского края заведены уголовные дела. Сельчанину, у которого нашли самодельную винтовку, грозит до 4 лет лишения свободы. А мужчине, который оплатил оружием услуги водителя – до 8 лет колонии.