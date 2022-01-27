В Норильске полицейские прикрыли игорный клуб

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске 31-летняя жительница организовала собственный игорный клуб. Но её счастье длилось не долго – вскоре его закрыли полицейские. Как сообщают в пресс-службе МВД, теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Игорный клуб состоял из 13 компьютеров, видеоаппаратуры и мобильных телефонов. Все это изъяли силовики во время обысков помещения.

В отношении владелицы игорного бизнеса Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.