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Происшествия27 января 2022 2:55

В Норильске полицейские прикрыли игорный клуб

Его организовала 31-летняя жительница города
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске 31-летняя жительница организовала собственный игорный клуб. Но её счастье длилось не долго – вскоре его закрыли полицейские. Как сообщают в пресс-службе МВД, теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Игорный клуб состоял из 13 компьютеров, видеоаппаратуры и мобильных телефонов. Все это изъяли силовики во время обысков помещения.

В отношении владелицы игорного бизнеса Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

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