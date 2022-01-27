В Красноярске пропал 14-летний подросток из Емельяновского района

Фото: поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярском крае разыскивают 14-летнего подростка Даниила Васильевых, который 26 января вышел с территории стадиона «Локомотив» в региональной столице и не приехал домой в Емельяновский район. Как сообщает группа «Поиск пропавших детей – Красноярск», парень плохо ориентируется в Красноярске.

Последний раз Даниила видели выходящим со стадиона «Локомотив» на Ленина. Подросток не приехал домой в поселок Логовой, и его семья забила тревогу.

Публикуем ПРИМЕТЫ 14-летнего Даниила Васильевых:

Парень ростом около 170-175 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, глаза голубые, уши большие, оттопыренные. Даниил выглядит старше своего возраста.

26 января он БЫЛ ОДЕТ: черная шапка, темный пуховик с капюшоном без меха длиной до колен, фирма «Капа», спортивные темно-синие штаны, черные кроссовки фирмы «Капа»

С СОБОЙ у него спортивная темная сумка с красной окантовкой и красной лямкой через плечо.

Просим всех, кто увидит подростка в Красноярске или на трассе по направлению в Емельяновский район, а также если кому-то известно местонахождение подростка, срочно сообщить по телефонам:

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