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Здоровье26 января 2022 17:39

Новые ковид-ограничения могут быть введены в Красноярске

Сейчас в городе масочный режим и пропуск в торговые центры, заведения общепита, культуры и спорта по QR-кодам
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Новые ковид-ограничения могут быть введены в Красноярске

Новые ковид-ограничения могут быть введены в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ужесточенные ковид-ограничения могут быть в скором времени введены в Красноярске. Их оперативный штаб по коронавирусу обсудит на своем ближайшем заседании.

Роспотребнадзор региона подготовил рекомендации, которые в случае принятия, начнут действовать в краевом центре. Однако пока в ведомстве не спешат делиться подробностями на этот счет.

Отметим, на сегодняшний день, в Красноярском крае действует масочный режим и пропуск в торговые центры, заведения общепита, культуры и спорта по QR-кодам.

За сутки в регионе наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 536 человек, были госпитализированы 195, скончались 27.

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