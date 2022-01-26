Новые ковид-ограничения могут быть введены в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Ужесточенные ковид-ограничения могут быть в скором времени введены в Красноярске. Их оперативный штаб по коронавирусу обсудит на своем ближайшем заседании.

Роспотребнадзор региона подготовил рекомендации, которые в случае принятия, начнут действовать в краевом центре. Однако пока в ведомстве не спешат делиться подробностями на этот счет.

Отметим, на сегодняшний день, в Красноярском крае действует масочный режим и пропуск в торговые центры, заведения общепита, культуры и спорта по QR-кодам.

За сутки в регионе наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 536 человек, были госпитализированы 195, скончались 27.