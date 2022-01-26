Экс-полицейского из Красноярска, устроившего дебош в подъезде, арестовали Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего полицейского Ивана Лукьянова. Мужчину обвинили в хулиганстве после того, как он устроил дебош в подъезде жилого дома на Молокова. Вопрос о заключении мужчины под стражу рассматривал Советский районный суд.

Напомним, что на 35-летнего красноярца пожаловались соседи. Мужчина громил двери топором и грозился всех зарезать. Все это снял на видео один из жильцов дома.

Люди, лично столкнувшиеся с мужчиной, говорят, что он все время шумит, если выпьет. Из полиции его уволили в свое время за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов.

Лукьянову грозит до шести лет колонии.