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Происшествия26 января 2022 17:32

Экс-полицейского из Красноярска, устроившего дебош в подъезде, арестовали

Иван Лукьянов проведет в СИЗО ближайшие два месяца
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Экс-полицейского из Красноярска, устроившего дебош в подъезде, арестовали

Экс-полицейского из Красноярска, устроившего дебош в подъезде, арестовали

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего полицейского Ивана Лукьянова. Мужчину обвинили в хулиганстве после того, как он устроил дебош в подъезде жилого дома на Молокова. Вопрос о заключении мужчины под стражу рассматривал Советский районный суд.

Напомним, что на 35-летнего красноярца пожаловались соседи. Мужчина громил двери топором и грозился всех зарезать. Все это снял на видео один из жильцов дома.

Люди, лично столкнувшиеся с мужчиной, говорят, что он все время шумит, если выпьет. Из полиции его уволили в свое время за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов.

Лукьянову грозит до шести лет колонии.

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