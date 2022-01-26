В Хакасии прохожий елкой отбился от своры собак, напавших на 7-летнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна новость о нападении бродячих собак на ребенка. На сей раз – из хакасского города Саяногорска. Там свора бездомных псов вот-вот была готова накинуться на 7-летнюю девочку. Но ей повезло, что мимо проходил незнакомый мужчина, который бесстрашно бросился ей на помощь.

На видео, которое появилось в городских соцсетях, в частности в @sayanogorsk_glavnyj, Николай Шнайдер рассказывает: шел мимо многоэтажки и увидел недалеко от мусорных баков девочку. Несколько крупных собак были чуть в стороне. И поначалу мужчину ничто не насторожило, он даже прошел мимо. Но затем он услышал громкий плач и кинулся назад. В голове одна мысль: псы напали на девочку. Не растерялся.

- Слышу рев, я туда кинулся. Тут на пути куча елок, схватил одну и туда. А с другой стороны дома мужчина шел к машине. Вот мы с ним вдвоем собак распугали. А девочка как с ума сошла. Я ее спросил: укусили?

Девочка даже ответить не смогла от шока, опомнилась и сразу же убежала домой. В комментариях подписчики из числа жителей Саяногорска назвали несколько адресов, где обитают агрессивные бродячие животные.