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Происшествия26 января 2022 11:29

На севере Красноярского края после нескольких аварий закрыли автодорогу

Для всех видов транспорта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края после нескольких аварий закрыли автодорогу. Фото: ГИБДД края

На севере Красноярского края после нескольких аварий закрыли автодорогу. Фото: ГИБДД края

На севере Красноярского края сейчас непогода – черная пурга, как называют местные жители низовую метель. Видимость ухудшилась настолько, что пришлось полностью перекрыть трассу от Норильска до аэропорта «Алыкель».

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что на 8 - 9 километре автодороги (недалеко от Кайеркана) из-за плохих дорожных условий произошло несколько ДТП, в том числе с участием пассажирского и грузового транспорта. Есть ли в там погибшие, пока неизвестно. Передвигаться по дороге может только спецтехника экстренных служб.

В соцсетях появилось видео от тех, кому не повезло очутиться в такое время вдали от дома. «Насосная, 4 автобуса и «Парма» пострадали, с людьми все хорошо, будут вывозить», - сообщает подписчица norilsk.today.

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