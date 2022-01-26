В Красноярском крае женщина-депутат укусила инспектора ГИБДД, защищая мужа Фото: ИВАНОВА Диана

Суд Большемуртинского района вынес приговор местной жительнице по делу о нападении на инспектора дорожно-патрульной службы. Случилось это 2 августа 2020 года, женщина в тот момент была депутатом сельского совета. Вместе с мужем она каталась по улицам своего села на машине. Проблема была в том, что парочка находилась в состоянии алкогольного опьянения. И когда их остановил наряд ДПС, дорожные полицейские начали составлять протокол.

Женщине это не понравилось, она громко возмущалась, угрожала, ругалась. Когда их машину стали буксировать на спецстоянку, она укусила руку инспектора. Вот как была перед ее лицом левая кисть полицейского, так и впилась в нее зубами. На языке уголовного кодекса это называется «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, оскандалившемуся депутату (теперь уже бывшему) суд назначил 1,5 года условного наказания с испытательным сроком на такой же срок. У нее есть время, чтобы оспорить этот приговор.