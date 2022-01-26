Жители Красноярска опасаются, что закроется 83-й автобусный маршрут Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска опасаются, что закроется автобусный маршрут № 83. Он проходит через весь город по левобережью и соединяет Дом ученых в Академгородке с профилакторием «КраМЗ». Появились такие слухи в соцсетях и мессенджерах. Источник выявить трудно, а горожане пытаются отстоять свой маршрут и даже начали собирать подписи в его поддержку, сообщают Gornovosti.ru.

В департаменте городского транспорта сообщили, что действительно, у перевозчика есть проблемы. Но чтобы из-за этого закрыть маршрут совсем – нет, об этом речи не идет. По словам руководителя департамента Игоря Манченко в конце года собиралась рабочая группа, решали, что предпринять. Пока договорились с перевозчиком 63-го маршрута (он дублирует первую половину от Академгородка), чтобы тот увеличил количество машин у себя на линии.

А в целом в мэрии подтвердили, что у перевозчиков сейчас не хватает водителей и кондукторов, получается, что автобусы стоят в гаражах, потому что работать некому. Этот факт также был указан предпринимателями в своем обращении в министерство тарифной политики по поводу очередного повышения цен на проезд в городском общественном транспорте. С 1 февраля проезд в автобусе вырастет до 32 рублей, а в трамваях и троллейбусах до 28 рублей.