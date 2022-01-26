На трассе недалеко от Красноярска опрокинулся прицеп бензовоза. Фото: ГИБДД края

В Березовском районе, недалеко от Красноярска, произошло ДТП с грузовым автомобилем Volvo. Скажем сразу: водителю повезло, ведь последствия могли быть печальными. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края, примерно в 10:30 утра 26 января на 856-м километре федеральной автотрассы «Сибирь» опрокинулась цистерна с топливом. Для понимания, это возле знаменитой скульптурной группы «Три богатыря», которую много лет назад соорудил владелец местного придорожного кафе.

Предварительно известно, что водитель грузовика поворачивал с главной дороги, чтобы подъехать к кафе, в этот момент прицеп отсоединился и вместе с цистерной скатился вниз в кювет, где и опрокинулся. В результате водитель не пострадал, вылилось небольшое количество, но на дорогу оно не попало. Теперь инспекторы дорожной полиции устанавливают причины аварии.