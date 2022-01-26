В Красноярском крае за сутки от COVID-19 скончались 27 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 16 часов 26 января 2022 года в Красноярском крае официально зафиксирован 181 941 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки зарегистрировано 536 случаев. Из них в Красноярске - 151, в Ачинске – 27, по 19 новых пациентов в Назарово, Сосновоборске, Сухобузимском районе и Большемуртинском районе.

Под медицинское наблюдение взяты 2 217 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 769 212, из них за последние сутки 11 184. В региональном минздраве добавили, что количество выздоровевших составляет с начала пандемии 166 075 человек. В том числе за минувшие сутки 482. К сожалению, отмечается большая статистика по летальным сходам: 27 человек скончались за сутки. А всего с начала пандемии погибли 9 378 жителей края.

Добавим, что в общую статистику не входят данные по закрытым городам. В Зеленогорске этот показатель составил 10 702 случая заболевания всего и 182 – за минувшие сутки. Таким образом Зеленогорск с населением чуть более 61 тысячи человек обогнал 1,2 миллионный Красноярск. В Железногорске 101 новый пациент с ковидом, а всего с начала пандемии 16 364 заболевших.