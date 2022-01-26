Tele2 объявляет челлендж для гостей Rosafest х Gorilla Energy-2022

Tele2 приглашает поклонников зимних видов спорта на горный курорт «Роза Хутор». Уже пятый год подряд компания становится партнером главных зимних проектов для экстремалов в рамках Rosafest x Gorilla Energy. Для участников оператор подготовил конкурсные механики с ценными и денежными призами с общим фондом более 800 000 рублей.

Традиционно начинающие и профессиональные лыжники и сноубордисты встретятся на горном курорте «Роза Хутор», чтобы покорить крутые склоны и провести время по другим правилам. В этот раз неделя активного зимнего отдыха пройдет с 29 января по 5 февраля. Участников мероприятия ждет масштабный квест в горах, обучение техникам катания со звездными спортсменами, тематические мастер-классы, трюки от именитых атлетов, онлайн-трансляция и многое другое.

Главным событием фестиваля станет уже полюбившееся многим с прошлого года соревнование – Mountain Battle от Tele2. В этом году мобильный оператор подготовил впечатляющий призовой фонд более 800 000 рублей и новые задания для участников. Профессионалы и любители зимних экстремальных видов спорта смогут выбрать одну из предложенных миссий разного уровня сложности. Им предстоит, например, продемонстрировать максимальное количество трюков в сноупарке за ограниченное количество времени или показать свой самый эффектный проезд по трассе