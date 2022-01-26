В Красноярске за неделю количество вызовов скорой помощи увеличилось на 40 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за неделю резко выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Прирост составил 40 %. В министерстве здравоохранения края прокомментировали, что это связано напрямую с подъемом заболевания ковидом. А также с ростом сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Сегодня на линию круглосуточно выходят более 80 бригад неотложки. Но иной раз случается так, что приезд медиков на тот или иной вызов задерживается. В минздраве объясняют, что существует алгоритм работы службы. Во-первых, сначала обслуживают экстренные вызовы, например, когда у пациента есть подозрение на инфаркт и счет идет на минуты. А также на ЧП и ДТП с пострадавшими. Но если пациент сообщает, что у него температура, специалист дает консультацию, что предпринять, либо соединяет с дежурным врачом.

Во-вторых, когда вызывают скорую, заранее подозревая у себя коронавирус. Фельдшеры не проводят тестирование, не выписывают больничный лист и не назначают лечение. Это должен сделать врач-терапевт, вот его и нужно вызывать на дом. Да, работы у докторов в этот период прибавилось – очереди в поликлиниках огромные. Чтобы не попасть в эту очередь, сейчас два способа: вакцинироваться или уйти на полную самоизоляцию и работать из дома, если это возможно.