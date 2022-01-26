Красноярский спортсмен Никита Трегубов получил положительный тест на коронавирус. Фото: инстаграм Никиты Трегубова

Красноярский спортсмен Никита Трегубов, надежда российской сборной, серебряный призер Олимпиады 2018 года получил положительный тест на коронавирус. Это произошло как раз накануне вылета из Сочи в Китай. Неприятная получилась ситуация, что будет дальше и какое решение примет руководство сборной, сейчас сказать трудно.

Сам Никита не унывает, говорит, что болеет бессимптомно, чувствует себя хорошо. Но тест – есть тест. И чтобы спортсмена допустили к соревнованиям, нужно для начала получить отрицательный результат. Молодой скелетонист надеется, что у него получится принять участие в Олимпиаде.

Она пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, а заезды скелетонистов начнутся с 10 февраля. Нужно успеть не просто получить два отрицательных теста, но еще и пройти недельный карантин в Китае. На всякий случай Никите подготовили замену. Но красноярцы надеются, что у 27-летнего земляка все получится.