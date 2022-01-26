Стали известны подробности гибели мужчины при пожаре в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны подробности утренней трагедии в Красноярске, в 17-этажном доме на улице Октябрьской. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома. Напомним, что в 5:42 утра сегодня, 26 января, на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Спустя 40 минут спасатели ликвидировали огонь.

Выгорело 10 квадратных метров в квартире, а после было обнаружено тело мужчины. Установлено, что 67-летний хозяин проживал в квартире один. В эту ночь он заряжал на балконе аккумулятор, провода были подключены на кухне. Там же зафиксирован очаг возгорания. Таким образом, причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электроприборов либо замыкание проводки при использовании зарядного устройства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.