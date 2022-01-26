Житель Норильска сообщил о приятеле в полиции, а после его убили Фото: Мария ЛЕНЦ

Тело 49-летнего жителя Норильска обнаружили 18 января в его квартире в доме на проспекте Котульского. Налицо были признаки насильственной смерти – глубокие раны от ножа на шее и в груди. Вскоре следователи уже имели представление, что произошло. Был задержан подозреваемый – 52-летний знакомый погибшего. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что обвиняемый жил в квартире у потерпевшего. Он находился под административным надзором и, видимо, нарушил его. А хозяин квартиры сообщил об этом в полицию. Обвиняемый устроил разборки, а когда разгорелся конфликт, схватил нож и несколько раз ударил хозяина квартиры, отчего тот скончался на месте.

Обвиняемый сбежал, а через четыре дня в квартиру с проверкой пришли полицейские, они и обнаружили тело. В настоящее время предполагаемый убийца арестован.