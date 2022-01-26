В Красноярском крае полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного лихача

В Красноярском крае полицейские стреляли по колесам. Стоп-кадр видео

В Минусинске наряду дорожно-патрульной службы пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача. Иначе неизвестно, сколько бед он бы натворил. Есть даже видео погони: ночная заснеженная дорога, по ней летит старенький ВАЗ, выезжает на встречную полосу, виляет и петляет. Просьба остановиться на него не действовала. Тогда госавтоинспектор предупредил, что будет стрелять – тоже не помогло, подозрительный автолюбитель только увеличил скорость.

Несколько выстрелов по колесам лихача отрезвили, он затормозил, бросил машину и сиганул в кусты. Полицейские его догнали, посадил к себе в служебный автомобиль, сделали алкотест – прибор показал наличие алкоголя в крови 0,37 мг/л.

Задержанного 21-летнего жителя Минусинска доставили в отдел полиции, машину – на спецстоянку. На нарушителя составили целую кипу протоколов – за пьяную езду, по встречке, отсутствие водительских прав и страхового полиса, плюс не подчинился требованиям сотрудников полиции. Кроме того, с ним ехал 22-летний пассажир без ремней безопасности. В итоге обоих товарищей арестовали на трое суток.