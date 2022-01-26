Segezha Group модернизирует производство на Новоенисейском ЛХК

На АО «Новоенисейский ЛХК» в Красноярском крае, активе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»),завершаются подготовительные работы к запуску цеха сортировки сырых пиломатериалов. Его производственная мощность – более 500 тыс. м3.

В цехе установлено оборудование австрийского машиностроительного концерна Springer Maschinenfabrik AG. Оно состоит из двух линий сортировки центральной и боковой доски, а также штабелеформирующей машины с автоматической системой укладки сушильных прокладок. Общая скорость двух линий – 240 шт/мин.

Цех станет «связующим звеном» между лесопильным цехом EWD и комплексом сушки и пакетирования. Он оптимизирует технологический процесс, исключит часть внутренних перевозок и полностью заменит ручную сортировку пиломатериалов.

«Цех готов к вводу в эксплуатацию. Установлены внешние транспортеры подачи пиломатериала, связывающие линию пиления EWD с новой линией сортировки, компрессорное оборудование. Выполнено сопряжение с комплексом сушки и пакетирования. Цех подключен к инженерным сетям, готовы внутреннее освещение, вентиляция и теплоснабжение. Завершены все строительные работы. В настоящий момент согласуем наиболее оптимальную дату официального ввода нового объекта в промышленную эксплуатацию»,- говорит Андрей Сошников, заместитель гендиректора по производству АО «НЛХК».

Работы по запуску цеха сортировки сырых пиломатериалов были возобновлены после четырехлетнего перерыва– осенью 2021 года, когда предприятие вошло в состав SegezhaGroup. Сегодня производственные мощности НЛХК составляют: 500 тыс. м3 пиломатериалов, 80 тыс. т пеллет и 20 млн м2 ДВП в год. Предприятию принадлежит2,2 млн м3 расчетной лесосеки.