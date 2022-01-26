В Красноярском крае под обязательную вакцинацию от COVID-19 попали студенты Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю подписал документ об усилении мер защиты населения от COVID-19. Так, в перечень отдельных групп граждан, для которых обязательна вакцинация, внесены и студенты вузов, техникумов, колледжей и профессиональных училищ. Об этом Дмитрий Горяев сообщил в своем телеграм-канале. Добавим, что прививка обязательна для всех студентов, кому исполнилось 18 лет. Что касается несовершеннолетних, для них вакцинация пока добровольная и будет проводиться только с письменного согласия родителей.

Стоит задача к 15 марта охватить прививками не менее 80 % от данной категории жителей края. Преподавателям и руководству образовательных учреждений предписано всячески содействовать этому процессу. Можно, например, организовать временный пункт вакцинации непосредственно в стенах университета, чтобы студенты не теряли время в очередях во внебольничных пунктах вакцинации.

Добавим, что в крае растет число заболевших ковидом, началась пятая волна. А иммунизация населения – самый эффективный способ обезопасить себя от тяжелых последствий, связанных с новой коронавирусной инфекцией.