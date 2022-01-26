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Происшествия26 января 2022 3:51

В Красноярске будут судить преподавателя университета за 31 взятку на сумму 680 тысяч рублей

Деньги брал со студентов за хорошие оценки на экзаменах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске будут судить преподавателя университета за 31 взятку на сумму 680 тысяч рублей

В Красноярске будут судить преподавателя университета за 31 взятку на сумму 680 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить бывшего старшего преподавателя Института гражданской авиации и таможенного дела СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Мужчину обвиняют в том, что он получал взятки со студентов.

По версии следствия продолжалось это с 2016 по 2019 год. За то, чтобы поставить в зачетку хорошую отметку по своему предмету, обвиняемый предлагал студентам заплатить. Сумма была разной – от 10 до 80 тысяч рублей. После этого сам экзамен зачислялся автоматически. Деньги ему переводились электронным способом. И не только ему – следователи выяснили, что обвиняемый был посредников при передаче взяток другим преподавателям.

Итого сумма незаконного вознаграждения за незаслуженные «пятерки» составила 680 тысяч рублей. Утвержденное транспортным прокурором уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения. Добавим, что взяткодатели уже наказаны – им присудили условные сроки и штрафы в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

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