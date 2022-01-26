В Красноярске ночью сгорела квартира и погиб человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью, с 25 на 26 января, в Красноярске произошел серьезный пожар. В 5:42 утра на пульт диспетчера экстренной службы поступил звонок от очевидцев, что в многоэтажной панельной «свечке» на улице Октябрьской горит квартира. Пожарные среагировали быстро, как обычно. Прибыли на место буквально за несколько минут – 6 спецмашин, 21 человек личного состава.

Горела квартира на 6-м этаже, а всего в доме их 17. К моменту приезда пожарных самостоятельно эвакуировались из подъезда 20 человек, в том числе 4 ребенка. Еще двух детей и пятерых взрослых вывели спасатели. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, пожар удалось ликвидировать в 6:20 часов. Выгорели 10 квадратных метров. К сожалению, есть погибший. Кто он, будут разбираться правоохранители. Задача пожарного дознавателя – выяснить причины ЧП.