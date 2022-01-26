За Полярным кругом в Красноярском крае открыли новое пожарное депо. Фото: пресс-служба правительства края

В Норильске торжественнее открыли новую пожарно-спасательную часть, она расположена в Оганере – одном из районов Северного города, в котором проживают почти пять тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе правительства края, работать здесь будут 42 специалиста. На вооружение поставлены четыре новейшие пожарные автоцистерны «Урал Next 5557». Для профессиональной подготовки пожарных и спасателей предусмотрен современный инновационный класс.

Специально на церемонию открытия прилетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. Он сказал:

- Новое пожарное депо встанет на защиту социально значимых объектов – 15-этажной больницы с ковидным госпиталем и перинатальным центром. Здесь, в пожарно-спасательной части, расположенной за Полярным кругом, несмотря на сложные климатические условия и минусовые температуры, сотрудники МЧС России будут стоять на страже безопасности жителей этих территорий.

Добавим, что за последние три года в крае уже введены четыре новые, оснащенные современной техникой, пожарные части. К 2030 году их число увеличится до 17. Будет закуплено более 100 единиц пожарной техники и создано свыше 300 рабочих мест на селе.