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Спорт25 января 2022 17:00

В Красноярске с 26 по 31 января будет включена праздничная иллюминация

В эти дни в городе пройдет XXXII Международный турнир по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин»
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске с 26 по 31 января будет включена праздничная иллюминация

В Красноярске с 26 по 31 января будет включена праздничная иллюминация

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Всю праздничную иллюминацию в Красноярске зажгут 26 января. На протяжение пяти дней она будет вечерами радовать глаза жителей и гостей города.

Поводом для этого станет проведение XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин». Об этом рассказали в «Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Первые поединки турнира стартуют 27 января, за день до официальной церемонии открытия.

Отметим, что постепенный демонтаж гирлянд и световых конструкций стартует в феврале. А пока яркими красками продолжают сверкать фонтаны и деревья.

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