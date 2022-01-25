В Красноярске с 26 по 31 января будет включена праздничная иллюминация Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Всю праздничную иллюминацию в Красноярске зажгут 26 января. На протяжение пяти дней она будет вечерами радовать глаза жителей и гостей города.

Поводом для этого станет проведение XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин». Об этом рассказали в «Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Первые поединки турнира стартуют 27 января, за день до официальной церемонии открытия.

Отметим, что постепенный демонтаж гирлянд и световых конструкций стартует в феврале. А пока яркими красками продолжают сверкать фонтаны и деревья.