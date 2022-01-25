В мэрии Красноярска отрицают, что первоклассницу оставили в классе во время эвакуации школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска опровергли сообщение о том, что в школе №2 первоклассницу с инвалидностью оставили в школе во время минирований. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Специалисты в течение недели изучали все данные по этому делу: объяснительные, видеозаписи с камер наблюдения. Так был сделан вывод, что в момент эвакуации с девочкой было два сотрудника школы. Учителя помогли первокласснице одеться, а на первом этаже здания передали ее матери.

Напомним, что ранее тетя девочки утверждала, что учительница оставила ее племянницу в классе, так как ребенка было «долго одевать».