ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.

В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости "Метр квадратный". После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре.

«Стратегическая задача ВТБ – обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ», – прокомментировал член правления Банка ВТБ ПАО Святослав Островский.