В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 25 пациентов, заразились еще 522 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

25 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 522 человека, умерло – 25. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 181 405 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 421 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 165 593 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 331 пациент. Госпитализировано 204 человека.

- Под медицинское наблюдение взят 2 061 контактный человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 758 028, из них за последние сутки 2 95, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.