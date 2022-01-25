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Общество25 января 2022 8:27

В Красноярске вандалы-граффитисты разрисовали несколько парков

Подростков уже задержали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске вандалы-граффитисты разрисовали несколько парков. Фото: krasgorpark

В Красноярске вандалы-граффитисты разрисовали несколько парков. Фото: krasgorpark

В Красноярске продолжают орудовать малолетние вандалы-граффитисты. Охранники «Красгорпарка» поймали подростков, разрисовавших несколько общественных мест.

- Юные "художники" оставляли авторские теги на уличной мебели, детских площадках и других объектах благоустройства, - сообщают в «Красгорпарке».

Сотрудники организации призвали родителей поговорить со своими детьми, и объяснить, что такое «творчество» является вандализмом, а не искусством, и влечет за собой реальное наказание.

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