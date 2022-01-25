В Красноярском крае за год животные покусали почти 5,5 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2021 году от укусов животных пострадали 5 477 человек, от диких животных – 54 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Случаи бешенства зафиксированы в 22 районах края:

- Канск, Игарка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,Боготольский, Богучанский, Курагинский, Краснотуранский, Балахтинский,Новоселовский, Ермаковский, Идринский, Новоселовский, Минусинский,Назаровский, Ачинский, Дзержинский, Абанский, Шушенский, Козульский,Рыбинский, Сухобузимский, Манский районы, - передают в ведомстве.

33 случая (62,3%)бешенства среди диких лис; 10 случаев (18,9%) – среди сельскохозяйственных животных; 7 случаев (13,2%) – среди домашних собак и кошек; 3 случая (5,6%) среди бездомных животных.