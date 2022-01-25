В Красноярске полностью обновят улицу Красной армии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Красноярске полностью обновят улицу Красной Армии Фото: Мария ЛЕНЦ

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» был запущен в 2019 году. То есть нынешний год – будет уже четвертым, когда с помощью федерального бюджета будут решаться острые дорожные проблемы: строиться новые объекты, ремонтироваться старые. Так, одним из ключевых объектом в нынешнем 2022 году в рамках нацпроекта станет капитальный ремонт улицы Красной Армии и ряд прилегающих к ней улиц, рассказал заместитель руководителя УДИБ Красноярска Сергей Печерин.

Будут затронуты улицы Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского и Диктатуры пролетариата. Всего в совокупности предстоит привести в порядок 1790 метров. Финансирование составит около 250 миллионов рублей. Сумма, правда, еще корректируется. Завершить работы планируется до конца октября.

Перед тем, как дорожникам приступить к капитальному ремонту объекта, придется поработать ресурсоснабжающим организациям. Они должны будут вынести свои сети. На это отведены февраль – май. В целом работа дорожников начнется с апреля. Что им предстоит сделать, по пунктам: заменить бордюры, проложить новое дорожное полотно, спрятать кабельные коммуникации под землю (как это сделано на проспекте Мира).

И конечно, ливневая канализация: 100 метров новой ливневки проложат на улице Обороны и соединят с той, которая проходит по Красной Армии. Затем они врежутся в ливневку на Ленина.

- В связи с тем, что данный кластер представляет архитектурную и эстетическую ценность, будет сделан упор на пешеходные зоны. Парковки на Красной Армии останутся, для них будут отведены места. В рамках оптимизации дорожного движения на улице Дзержинского сделают одностороннее движение. Заменят уличное освещение. Появятся два светофора: на перекрестке Красной армии и Горького, Красной Армии и Декабристов, - пояснил Сергей Печерин.