МегаФон рассказал о мобильных привычках красноярских студентов

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов, которые учатся в вузах Красноярска. Оказалось, что на активность в сети влияет профиль учебного заведения. Так, например, студенты Политехнического института СФУ используют в 2 раза больше интернета, чем среднестатистический красноярский студент. Будущие инженеры лучше всех разбираются в высоких технологиях. А вот студенты Сибирского государственного института искусств проводят меньше всего времени в сети: объем трафика на одного пользователя здесь в 4 раза ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время репетиций музыкантам, танцорам и актерам не до гаджетов.

Больше всех разговаривают по телефону студенты Института торговли и сферы услуг СФУ. Они используют голосовую связь на 30% больше остальных. Анализ BigData подтверждает, что будущие продажники и специалисты в сфере гостиничного бизнеса активно оттачивают необходимые им навыки телефонных переговоров. Специалисты в сфере сельского хозяйства не так многословны – на 25% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Красноярского государственного аграрного университета.

Также анализ данных показал, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Студент вуза обычно проговаривает 270 минут в месяц – на 30% меньше, чем в среднем по краю. А вот мобильного интернета тратит почти в 2 раза больше, чем среднестатический абонент в регионе – 22 гигабайта. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20% скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах края растет, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учебы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 20%. Тем не менее, красноярцы не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в 2 раза. Особенно популярными стали дистанционные школы английского языка – объем интернета на их сайты увеличился в 2,5 раза.