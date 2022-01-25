В Красноярск поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск поступила первая партия вакцины от коронавируса Спутник-М для подростков. Об этом сообщает пресс-служба минзрдава Красноярского края.

Поступившей партии хватит на вакцинацию 1920 подростков. Начать иммунизацию подростков планируется в самое ближайшее время.

Вакцина разработана для подростков от 12 до 17 лет. Делать прививку можно через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ или гриппа. Вакцина двухкомпонентная, вторую прививку необходимо ставить через 3 недели после первой. В минздраве также рассказали о противопоказаниях:

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических, - поясняют в ведомстве.

В минздраве отметили, что вакцинация подростков – дело сугубо добровольное. Она проводится исключительно с разрешения родителей.