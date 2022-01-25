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Происшествия25 января 2022 4:16

В Красноярске ночью поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

Трагедия произошла на перегоне станций Красноярск-Злобино
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске ночью поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

В Красноярске ночью поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

Фото: Иван МАКЕЕВ

В три часа ночи 24 января на перегоне станций Красноярск-Злобино в транспортную полицию поступило сообщение о смертельном травмировании мужчины. Как сообщает пресс-служба ведомства, красноярца сбил поезд.

Полицейские выяснили, что машинист поезда заметил мужчину на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Погибшим оказался 34-летний красноярец. Предварительно на момент трагедии он был пьян.

- В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства происшествия, - передают в пресс-служба УТ МВД по СФО.

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