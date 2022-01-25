Segezha Group расширяет благотворительность в сфере медицины

Наряду с развитием городской инфраструктуры, спорта, образования и реализацией экологических программ Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») поддерживает проекты в области медицины. С присоединением активов ООО «Интер Форест Рус» в конце прошлого года общекорпоративная благотворительная деятельность Группы стала распространяться также на новые регионы присутствия – в Красноярском крае и Иркутской области.

Так, в рамках социального партнёрства приобретен аппарат ультразвуковой диагностики стоимостью 1,5 млн руб. для Железногорской центральной районной больницы в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области. Здесь работает лесопильное предприятие компании - ООО «Тайрику Игирма Групп».

«Поддержка ЦРБ в Железногорск-Илимском является одним из приоритетных направлений нашей социальной работы. Медицинское оборудование предназначается для клинико-диагностической лаборатории. Надеемся, что уровень и качество медицинского обследования в ЦРБ удастся заметно повысить, в том числе благодаря нашим усилиям», - говорит Дмитрий Петрушов, генеральный директор ООО «Тайрику Игирма Групп».

С начала пандемии медицинским учреждениям Республики Карелия, Красноярского края, Вологодской и Архангельской областей, где расположены ключевые активы Segezha Group, оказана помощь на сумму более 22 млн руб.

Закупленное на средства холдинга медоборудование помогает бороться с коронавирусом, проводить прививочную компанию, тесты ПЦР. Одновременно за счет компании ремонтируют помещения, закупают мебель, компьютерную и оргтехнику. Так в 2021 году при поддержке компании отремонтировано и оснащено современным оборудованием клинико-диагностическая лаборатория Лесосибирской межрайонной больницы.