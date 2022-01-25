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Здоровье25 января 2022 3:27

В Красноярском крае рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 41%

При этом роста числа госпитализированных не зафиксировано
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 41%

В Красноярском крае рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 41%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на 41% выросло число заболевших коронавирусом за неделю. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Вместе с тем выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. У 4,2% пациентов выявлен грипп А, у 2,1% грипп Б. Однако рост числа госпитализированных пациентов не зафиксирован.

- На третьей неделе января для совокупного населения края превышение уровня эпидпорога составило 18,7%. При этом пороговые значения были превышены среди взрослых на 119,0%, а также среди школьников - на 13,2%, - сообщил Горяев.

Непосредственно в Красноярске ситуация аналогичная. Порог повышен на 64,9%. Среди взрослого населения – на 275%, среди школьников от 7 до 14 лет – на 55,8%.