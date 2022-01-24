Булыжник едва не прилетел в туристов, гуляющих по лестнице на Торгашинском хребте в Красноярске. Фото: Instagram/Катерина Надежкина

Новая лестница на Торгашинском хребте будто притягивает к себе неудачи. Очередным ЧП в популярном месте для отдыха горожан стал внезапно полетевший вниз по ступеням здоровенный булыжник. Камень едва не зашиб людей, идущих по ступеням и оставил памятную вмятину на перилах. О произошедшем в своем инстаграм-аккаунте рассказала красноярка Екатерина.

— Он несся с горы как метеорит, и хорошо, что мы услышали звук, как он несется! Я так и не поняла, он упал сам, или его столкнули люди, которые ходили по скале выше. Было темно и было не видно, — поделилась девушка переживаниями с подписчиками.

Таким образом оказалось, что созданная для безопасных прогулок по курумнику хребта лестница не способна обеспечить стопроцентную защиту. Поэтому туристам стоит быть осторожными. А поврежденное ограждение вскоре будет отремонтировано.