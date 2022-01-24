«С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав»: железнодорожница из Красноярского края предотвратила ДТП аварию на путях. Фото: Инстаграм/chpkrsk

В Иланском дежурная по переезду сумела предотвратить ДТП на путях. Женщина увидела, что всего за несколько минут до появления поезда на рельсах застрял грузовик. Тяжелая машина встала на дыбы под весом прицепа. Фото с места опубликовал инста-паблик chpkrsk.

Сообщается, что инцидент произошел 23 января. На этом участке дороги все время проезжают большегрузы с местных промпредприятий и лесопилок. Но этому ГАЗу не повезло: он с тяжелым металлическим котлом в кузове не смог преодолеть переезд через рельсы, и его кабина заdисла в воздухе.

— С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав. Уже сработал сигнал о приближении поезда. Поэтому времени было немного, — рассказала дежурная по переезду Елена Былина. Женщина поспешила предупредить дежурного станции о произошедшем. А чтобы машинисты были в курсе, она зажгла заградительную сигнализацию.

Спустя несколько секунд к женщине подбежал водитель грузовика. Он сумел выбраться из кабины и был напуган, переживал, что вот-вот пойдут поезда.

ГАЗ удалось оперативно убрать с путей и движение поездов продолжилось.