Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 17:40

«С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав»: железнодорожница из Красноярского края предотвратила ДТП аварию на путях

На переезде застрял грузовик, встав на дыбы
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
«С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав»: железнодорожница из Красноярского края предотвратила ДТП аварию на путях. Фото: Инстаграм/chpkrsk

«С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав»: железнодорожница из Красноярского края предотвратила ДТП аварию на путях. Фото: Инстаграм/chpkrsk

В Иланском дежурная по переезду сумела предотвратить ДТП на путях. Женщина увидела, что всего за несколько минут до появления поезда на рельсах застрял грузовик. Тяжелая машина встала на дыбы под весом прицепа. Фото с места опубликовал инста-паблик chpkrsk.

Сообщается, что инцидент произошел 23 января. На этом участке дороги все время проезжают большегрузы с местных промпредприятий и лесопилок. Но этому ГАЗу не повезло: он с тяжелым металлическим котлом в кузове не смог преодолеть переезд через рельсы, и его кабина заdисла в воздухе.

— С минуты на минуту должен был отправиться грузовой состав. Уже сработал сигнал о приближении поезда. Поэтому времени было немного, — рассказала дежурная по переезду Елена Былина. Женщина поспешила предупредить дежурного станции о произошедшем. А чтобы машинисты были в курсе, она зажгла заградительную сигнализацию.

Спустя несколько секунд к женщине подбежал водитель грузовика. Он сумел выбраться из кабины и был напуган, переживал, что вот-вот пойдут поезда.

ГАЗ удалось оперативно убрать с путей и движение поездов продолжилось.