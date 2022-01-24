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Здоровье24 января 2022 10:49

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 26 человек, заразились еще 464 пациента

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 24 января 2022
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 464 человека, умерло – 26. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 180 883 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 415 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 165 172 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 306 пациентов.

- Под медицинское наблюдение взято 1 816 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 755 078, из них за последние сутки 7 592, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.