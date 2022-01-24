Красноярская мэрия передаст часть своих автомобилей медикам для выездов к ковидным больным

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Красноярская мэрия передаст часть своих машин медикам, чтобы они могли выезжать на дом к ковидным пациентам. Как рассказал глава города Сергей Еремин в своем инстаграме, врачи уже получили 19 автомобилей.

Передача машин во временное пользование была организована из-за ухудшений эпидемиологической ситуации в городе. Сергей Еремин отмечает, что при первой необходимости количество переданных машин будет увеличено.

Напомним, что в Красноярске продолжает бушевать коронавирус. Ежесуточное количество заболевших растет, также в регионе зафиксированы первые случаи инфицирования новым штаммом «омикрон».