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Общество24 января 2022 10:02

В Красноярском крае с 25 января отделения соцзащиты перейдут на дистанционный режим работы

Прием будет проводиться лично, но только по предварительной записи
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отделения соцзащиты уйдут преимущественно на удаленку с 25 января 2022 года. Прием жителей будет проводиться лично, но только по предварительной записи. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Записаться на прием можно будет либо на сайте регионального министерства социальной политики, либо по телефонам территориальных отделений соцзащиты.

Также было принято решение автоматически продлить некоторые региональные выплаты: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка до трех лет, ежегодную выплату на ребенка-школьника отдельным категориям граждан.