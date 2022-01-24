В Красноярском крае с 25 января отделения соцзащиты перейдут на дистанционный режим работы

no_tile Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отделения соцзащиты уйдут преимущественно на удаленку с 25 января 2022 года. Прием жителей будет проводиться лично, но только по предварительной записи. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Записаться на прием можно будет либо на сайте регионального министерства социальной политики, либо по телефонам территориальных отделений соцзащиты.

Также было принято решение автоматически продлить некоторые региональные выплаты: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка до трех лет, ежегодную выплату на ребенка-школьника отдельным категориям граждан.