Прямой эфир-марафон об особенностях отопительного сезона 2021-2022 в городах Сибири

Фото: СГК

25 января в 13.00 по сибирскому времени СГК проводит онлайн-марафон о ходе отопительного сезона. В прямой эфир выйдут представители из 5 регионов присутствия СГК – Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, республики Хакасия и Кемеровской области.

Эфир пройдет в официальном инстаграм-аккаунте СГК: https://www.instagram.com/sibgenco.ru/

О том, как проходит отопительный период в Красноярском крае, расскажет Сергей Иванов, директор теплосетевого подразделения СГК в Красноярске.

Приглашаем к участию всех желающих! Готовьте свои вопросы заранее и пишите в комментариях во время эфира.