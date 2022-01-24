ВТБ распространил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком. Теперь, помимо покупки квартиры в новостройке, заемщики могут взять льготный кредит на готовый дом с земельным участком при приобретении объекта по договору купли-продажи у застройщика-юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно – достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка.

«В прошлом году спрос наших клиентов на загородную недвижимость вырос почти на 50%: мы провели 7 тысяч ипотечных сделок более чем на 30 млрд рублей. Распространение условий госпрограммы на сегмент частного строительства позволит нашим клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы сохраняем условия по ипотеке с господдержкой неизменными, считая это своей важнейшей социальной задачей», – отмечает руководитель службы развития и поддержки управления "Ипотечное кредитование" Банка ВТБ (ПАО) Наталья Никульникова.

Представитель банка отметила, что также для клиентов ВТБ доступно оформление кредитов на готовые дома в рамках программ «семейной» и Дальневосточной ипотеки.