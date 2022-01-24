В Хакасии при пожаре погибла семья местного врача-узиста Виталия Тихонова

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Стали известны подробности трагического пожара, произошедшего в ночь на 24 января в Хакасии. Как сообщает глава Усть-Абаканского района Елена Егорова в своих соцсетях, во время ЧП погибла жена и старший сын известного в республике врача-узиста Виталия Тихонова. Сам он сейчас находится в больнице с месячной дочерью.

Виталий Тихонов помогал вести беременность, брался даже за самые сложные случаи, также мужчина участвовал в лечении различных гинекологических проблем. На его счету десятки счастливых женщин, которые благодаря его врачебному таланту смогли справиться с проблемами, выносить и родить здоровых малышей.

Руководство Усть-Абанского района окажет пострадавшим от пожара посильную помощь, также было направлено ходатайство в правительство Хакасии о выделении пострадавшей семье 1 миллиона рублей из резервного фонда республики.

Помочь семье известного в Хакасии врача могут и все неравнодушные жители. В 29 школе села Калинино ведется сбор вещей – выжившая малышка и её отец очень нуждаются в памперсах, детских смесях и вещах. Для девочки одежда нужна на рост 62 см, для мужчины 50-52 размера.

Также можно помочь и деньгами, перевести средства можно по номеру телефона 8-913-543-37-45, получатель Виталий Евгеньевич Тихонов, карта Сбербанка.

Напомним, что в ночь на 24 января в селе Калинино произошел страшный пожар. 38-летняя супруга врача проснулась из-за сильного дыма, успела вынести со второго этажа спящую малышку и передать её в руки отца. Затем женщина вернулась за старшим 16-летним сыном, но из-за распространившегося огня и заполонившего дом дыма, они не смогли найти выход.