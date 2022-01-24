В Красноярске сгорела шиномонтажная мастерская. Стоп-кадр видео

В Красноярске на правобережье загорелась шиномонтажная мастерская. Информация на пульт дежурного диспетчера поступила в 13:36 часов 24 января. Очевидцы сообщили о пожаре на улице Судостроительной. Но когда туда приехали три пожарные машины и десяток человек личного состава, там полыхало, как в аду – черный дым поднимался на высоту до сотни метров, его было видно во всех концах города, к самому помещению подойти близко нельзя было.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Угрозы распространения на близлежащие объекты нет. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. И добавили, что локализовать огонь удалось в 13:55 часов.

О том, что стало причиной пожара, будут разбираться специалисты после ликвидации. Предстоит также определить и размер ущерба.