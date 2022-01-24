В Канске задержали мужчину с топором, угрожавшего отрезать кому-то голову. Фото: ЧП Канск

В Канске задержали молодого мужчину, который бегал по улице Эйдемана с кухонным топором и двумя кухонными ножами и кричал, что отрежет кому-то головы. Информация появилась накануне в паблике «ЧП Канск». Местные жители встревожились. Напомним, что на этой же самой улице Эйдемана накануне нового года произошло страшное убийство: мужчина лишил жизни супругу, которая собиралась с ним развестись, и двух детей. А затем наложил на себя руки. И тут – новое ЧП. Мужчина с топором напасть ни на кого не успел, но осадок, как говорится, остался.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали: личность возмутителя спокойствия установлена. Это 27-летний житель Канска. Ранее он не имел проблем с законом – не судим, никаких компрометирующих сведений. Что заставило его вооружиться кухонными предметами и выйти на улицу, выясняется. Полиция начала проверку.