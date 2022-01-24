Красноярцы стали ездить по России в полтора раза чаще

Tele2 с помощью технологий big data выяснил, как часто клиенты из Красноярского края ездят в другие регионы России. В 2021 году число таких поездок выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края, Крым, сибирские регионы и Москва.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Красноярского края ездили в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край), а также по Сибири и в Центральную Россию (особенно в Москву). При этом на Сибирь приходится 27% всех поездок жителей региона в 2021 году. Чаще всего красноярцы посещали Краснодарский край, Иркутскую область, Москву и Московскую область.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона – июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Красноярского края проводили в поездках по 12 дней. Каждый из них за это время использовал 13 гигабайт интернет-трафика, совершил 56 звонков и проговорил по телефону около 2 часов.

Женщины выезжали за пределы региона немного чаще мужчин – 52% против 48%. Больше всего ездили по стране жители Красноярского края 20-40 лет (54%). Более трети поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (38%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 7%.