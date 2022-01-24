Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 4:03

В Красноярске 25 января на линию выпустят вторую партию трамваев «Львёнок»

Курсировать они будут по маршрутам №5 и 6
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске 25 января запланировано выпустить вторую партию трамваев «Львёнок». Как сообщили в администрации города, курсировать новенький транспорт будет по маршрутам №5 и 6 в поселке Энергетиков.

Напомним, что «Львят» начали выпускать на линию еще в декабре 2021 года, изначально их «выгуливали» по ночам, чтобы обкатать, а теперь запускают в полноценном рабочем режиме. Трамвайчики рассчитаны на 150 пассажиров. «Львята» оборудованы камерами наблюдения, зарядками для телефонов и валидаторами для безналичной оплаты проезда.