В Красноярске 25 января на линию выпустят вторую партию трамваев «Львёнок»

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске 25 января запланировано выпустить вторую партию трамваев «Львёнок». Как сообщили в администрации города, курсировать новенький транспорт будет по маршрутам №5 и 6 в поселке Энергетиков.

Напомним, что «Львят» начали выпускать на линию еще в декабре 2021 года, изначально их «выгуливали» по ночам, чтобы обкатать, а теперь запускают в полноценном рабочем режиме. Трамвайчики рассчитаны на 150 пассажиров. «Львята» оборудованы камерами наблюдения, зарядками для телефонов и валидаторами для безналичной оплаты проезда.