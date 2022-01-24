В Красноярске разыскивают 59-летнего мужчину, пропавшего без вести 21 января

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске волонтеры и полиция разыскивают 59-летнего мужчину, пропавшего без вести 21 января. Как сообщают волонтеры из группы «Поиск пропавших детей – Красноярск», Игорь Кокоулин вышел из дома около 12 часов дня и с тех пор его больше никто не видел.

Публикуем приметы пропавшего мужчины: рост 180 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие. Был одет в черную вязаную шапку, синие джинсы, черные кожаные ботинки и синий пуховик.

Всех, кто видел Игоря Кокоулина или что-то о нем знает, просят позвонить по телефону 8 950 996 60 66 или обратиться в ближайшее отделение полиции.