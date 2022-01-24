В Красноярском крае превалирует коронавирусный штамм «дельта» и распространяется «омикрон»

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В Красноярском крае по-прежнему широко распространен коронавирусный штамм «дельта», но среди жителей начал набирать обороты «омикрон». Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Как пояснил глава Роспотребнадзора, за минувшие две недели было зафиксировано 9 случаев заражения «омикроном», 4 из которых приходятся на иностранных граждан.

4 случая обнаружены среди жителей региона, которые в последнее врем не выезжали за пределы края, еще 5 заболеваний – завозные. Инфекцию привезли из США, Италии и Доминиканской республики. Заболевшие переносят «омикрон» легко, 6 человек имеют признаки ОРВИ, еще 3 – болеют бессимптомно.

Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в полном объеме. Все инфицированные были изолированы, выяснены всех их контакты.