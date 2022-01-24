Жителям Минусинска запретили проводить экологический митинг из-за коронавируса

Режим Черного неба в Минусинске продлевается уже не в первый раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске эко-активистам запретили проводить уличный митинг на 200 человек из-за серьезной эпидемиологической обстановки с коронавирусом в городе. Это мероприятие должно было дополнительно обратить внимание властей на проблемы в городе с экологией.

Из-за регулярного ввода НМУ и режима «черного неба» 19 января активисты решили высказаться публично об экологии в городе и привлечь дополнительное внимание граждан и властей. Была подана заявка в мэрию, но минусинцам отказали.

Администрация пояснила, что в Красноярском крае сейчас запрещены массовые мероприятия из-за антиковидных мер. Кроме того, организаторы получили официальное предостережение – организовывать и выходить на несогласовнный митинг строго запрещено законом.

Эко-активисты не отчаиваются и будут пробовать проводить онлайн-мероприятие в виде стрима, чтобы высказать свою позицию.